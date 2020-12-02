بورتو يخسر أمام السيتي 1-0 ويرافقه لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بورتو البرتغالي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز مرسيليا الفرنسي على اولمبياكوس اليوناني 2 - 1.

ويتصدر مانشستر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد بعد أن ضمن في وقت سابق الصعود لدور الستة عشر.

أما بورتو فحجز مقعده في الدور التالي باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط ويحل اولمبياكوس في المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن مرسيليا متذيل الترتيب.

وعلى ملعب فيلودروم، تقدم اولمبياكوس بهدف عن طريق محمد ماضي كمارا في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني تقمص ديميتري باييه دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز لمرسيليا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 55 و75.