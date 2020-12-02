لجنة الفيروسات تكشف أسباب ظهور أعراض كورونا على المرضى بعد التعافي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، على حالة الدكتورة حنان لطفي، صيدلانية أصيبت بفيروس كورونا 3 مرات، إن "حالة نادرة بكل المقاييس، ولم نسمع عنها من قبل".

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحالات التي تصاب بفيروس كورونا مرتين ما زالت قليلة.

ولفت إلى أن التشخيص يكون بمسحة إيجابية أو مجموعة من الأعراض وتحاليل الدم بالإضافة للأشعة المقطعية، موضحًا أن بقايا فيروس كورونا الميت في جسم المتعافى تظل موجودة وتتسبب في الأعراض.

هذا، وكشفت الدكتورة حنان لطفي، صيدلانية أصيبت بفيروس كورونا 3 مرات، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا 3 مرات في 7 أشهر، قائلة: "بحكم عملي كصيدلانية وتطوعي لخدمة المصابين أكون دائمًا عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت "لطفي" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها كانت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن شقيقتها كانت حامل، ووالدها كان يعاني من قلب مفتوح، والجميع أصيب بالفيروس للمرة الأولى.

وتابعت أنها بعد إصابتها في المرة الأولى اعتمدت على أنها لديها أجسام مضادة للفيروس، ولكنها تفاجئت بإصابتها مرة ثانية، وبعدها أصيبت مرة ثالثة، معلقة: "كنت ماشية أغيظ الناس وأقول أنا مش لابسة ماسك أنا عندي مناعة مؤقتة".

ولفتت إلى أنها في المستشفى منذ يوم 21 فبراير، ناصحة المواطنين باتباع الإجراءات الوقاية والاحترازية، متابعة: "اللي شوفته ربنا ما يوريه لحد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الاصابه كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 8 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة عزل 18 راكبا بمطار القاهرة للاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا

أسباب توقيع عقوبات على اللاعبين المصابين بكورونا (فيديو)

متلازمة «كوفيد» تلاحق الآلاف بعد التعافى من «كورونا»

لجنة الفيروسات تكشف عن أعراض جديدة لكورونا (فيديو)

لجنة الفيروسات: أعراض جديدة لكورونا.. و25% من المرضى لا ترتفع حرارتهم

صيدلانية تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا 3 مرات خلال 7 شهور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

12:29 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم