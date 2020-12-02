لجنة الفيروسات تكشف أسباب ظهور أعراض كورونا على المرضى بعد التعافي

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، على حالة الدكتورة حنان لطفي، صيدلانية أصيبت بفيروس كورونا 3 مرات، إن "حالة نادرة بكل المقاييس، ولم نسمع عنها من قبل".





وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحالات التي تصاب بفيروس كورونا مرتين ما زالت قليلة.





ولفت إلى أن التشخيص يكون بمسحة إيجابية أو مجموعة من الأعراض وتحاليل الدم بالإضافة للأشعة المقطعية، موضحًا أن بقايا فيروس كورونا الميت في جسم المتعافى تظل موجودة وتتسبب في الأعراض.





هذا، وكشفت الدكتورة حنان لطفي، صيدلانية أصيبت بفيروس كورونا 3 مرات، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا 3 مرات في 7 أشهر، قائلة: "بحكم عملي كصيدلانية وتطوعي لخدمة المصابين أكون دائمًا عرضة للإصابة بفيروس كورونا".





وأضافت "لطفي" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها كانت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن شقيقتها كانت حامل، ووالدها كان يعاني من قلب مفتوح، والجميع أصيب بالفيروس للمرة الأولى.





وتابعت أنها بعد إصابتها في المرة الأولى اعتمدت على أنها لديها أجسام مضادة للفيروس، ولكنها تفاجئت بإصابتها مرة ثانية، وبعدها أصيبت مرة ثالثة، معلقة: "كنت ماشية أغيظ الناس وأقول أنا مش لابسة ماسك أنا عندي مناعة مؤقتة".



