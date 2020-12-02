"ملعب الفجر" تحليل مباراتي اليوم في نصف نهائي كأس مصر (فيديو)

أقيمت اليوم مباراتي الدور نصف النهائي لكأس مصر، الأولى جمعت بين الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة مساء على ملعب برج العرب والتي حسمها الجيش بهدفين مقابل هدف.





والثانية جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري والتي استضافها استاد السويس في الثامنة مساء وحسمها الأهلي بهدفين لهدف.





ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي بالجيش في نهائي البطولة يوم السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري.





ويستعرض برنامج "ملعب الفجر" تحليل وملخص مباراتي اليوم في نصف نهائي كأس مصر عبر الفيديو التالي:



