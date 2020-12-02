مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك





فتح التونسي علي معلول، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مفاوضات مع مواطنه فرجاني ساسي، لاعب الزمالك للإمكانية الإنضمام إلى القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.





وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وبذلك يحق له التوقيع لأى ناد آخر، خلال شهر يناير المقبل دون العودة لمسئولي نادي القلعة البيضاء.





وجاء حديث معلول مع فرجاني بتفويض من قبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، للبدء التفاوض مع مواطنه والتعرف على طلباته المالية للانضمام إلى القلعة الحمراء.





وقال معلول لفرجاني ساسي، أن مسؤولي النادي الأهلي على استعدادهم التام لتلبية كل مطالبه المالية ودفع الرقم الذي يطلبه في عقده، مؤكدا إلى أن مسئولي الأحمر متمسكون بضمه بشكل كبير.





ويحصل فرجاني مع الزمالك حاليًا على مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد ويرغب اللاعب في زيادة عقده لما يقترب من مليوني دولار مع الزمالك من أجل تجديد تعاقده.





والجدير بالذكر أن ليس عرض الأهلي ليس الوحيد لفرجاني في مصر بسبب العرض القوي والمغري من نادي بيراميدز من أجل الظفر بخدماته.