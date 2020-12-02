تعرف على موعد أولى جلسات الطعن على قرار حل مجلس الزمالك

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:15 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
هدير حمزة
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حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، جلسة 13 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من: وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

كانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وتابعت الوزارة في بيانها تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وأصدرت الوزارة بيانا، يوم الأحد أمرت في بإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020.

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