شاهد.. تفاصيل مثيرة ترويها صيدلانية بعد إصابتها بكورونا ثلاث مرات خلال 7 أشهر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:08 ص
شيماء حسن
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أوضحت حنان لطفي، الدكتورة الصيدلانية تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا 3 مرات خلال 7 أشهر.

وقالت "حنان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن بحكم عملي كدكتورة صيدلانية فكنت بتعامل مع عدد كبير من المرضى ومن الممكن أن يكونوا غير ملتزمين بصورة كبيرة بارتداء الكمامات أو اتخاذ الإجراءات الصحية.

وأضافت "أنا الحمد لله صحتي كويسة، وكنت بنزل أخدم المرضى غير القادرين في المستشفيات، أول مرة أصيبت بالكورونا اتعالجت لمدة 14 يوم باستخدام بروتوكول العلاج المصري، وفي ثاني مرة أخذت علاج لمدة 28 يوم، ولكن هذه المرة كانت صعبة واضطريت أدخل أحد مستشفيات العزل بعد إصابتي بجلطة، في كل مرة كانت بسيطة عبارة عن حرارة وكحة وفقدان شم وتذوق ولكن هذه المرة الأعراض أصعب".


هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 115911 حالات من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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