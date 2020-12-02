بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:



طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- السلوم- مطروح- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

