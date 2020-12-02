بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- السلوم- مطروح- بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

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