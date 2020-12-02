تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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اقيمت في المركز الثقافي الروسي، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية لتكريم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، بمسرح "تشايكوفسكى" بمقر المركز في حي الدقي.

وحضر الاحتفالية عددا من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومنهم روجينا، هاني رمزي، صابرين، جومانة مراد، بوسى شلبى، وفاء سالم، محمود حميدة، لبلبة، محسن منصور.

كما حرص على حضور الحفل رحاب الجمل، ومنير مكرم وشقيقة أشرف، الفنانة ماجدة زكى، فيما تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى.

تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)
تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)

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