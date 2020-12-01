مجلس الدولة يكرم المستشار سمير البهي تقديرًا لإنجازه في العمل القضائي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:47 م
جانب من الحفل
جانب من الحفل
هدير حمزة
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كرّم المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو المحكمة الإدارية العليا، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، على اجتهاده وتميزه وإنجازه في العمل القضائي للعام2019_2020.

جاء ذلك، خلال الاحتفالية المنعقدة اليوم، بفندق الماسة، تحت عنوان "الوفاء والانجاز"، لتكريم قضاة مجلس الدولة الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

يذكر أن المستشار محمد حسام الدين، أعرب عن شكره لـ112 قاض، وكرمهم لأنهم الأكثر تميزًا وإنجازًا، وكذلك القضاة الذين اكتمل عطاءهم القضائي هذا العام، وأيضًا تكريم أسر الشهداء من القضاة.

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