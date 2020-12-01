صلاح محسن: نجحنا في تحقيق فوز هام.. وهدفي العودة لمنتخب مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر نجح في تحقيق فوز مهم اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري الكبير ونجحنا في التأهل إلى نهائي كأس مصر.

 

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وفي الشوط الثاني نجحنا في تحقيق الفوز أمام فريق كبير، والفوز طبيعي للنادي الأهلي".

 

وأشار :"من الطبيعي أن يقوم النادي الأهلي بمساعدة اللاعبين عن طريق خروجهم للإعارة، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

 

وواصل :"إن شاء الله استعيد مستواي في الفترة المقبلة وأعود لمنتخب مصر، وتركيزنا منصب على بطولة كأس مصر".

 

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