صلاح عبدالله: عمري ماكنت ديكتاتور في بيتي وبخاف على حفيدي من الحسد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أكد الفنان صلاح عبد الله أنه لايمكن أن يكون إنتمائه للزمالك عائقًا في مسارات حياته الشخصية، مؤكدًا أن زوجي إبنتيه ينتمون للنادي الأهلي واصفًا إياهم بالمتعصبين جدًا.


نفى عبدالله في حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن يكون أبًا ديكتاتوريًا، قائلًا: "عمري الحمد لله ماكنت أب ديكتاتور ولا أعرف أكون كده مابعرفش لأنها تركيبة إنسانية مش ممكن نختلقها".


كشف الفنان أنه يخشى من الحسد على حفيده مراد، وقال: "لما بشوف صورته بقرأ المعوذتين ولما اتولد مانزلتش ليه صور نهائي وله صور معايا نفسي أنزلها من حلاوتها بس بخاف من الحسد حتى كارما مابقتش أنزل صورها زي  زمان".


وحول تكريمه في مهرجان إسكندرية وقلة الجوائز التي حصل عليها في مشواره الفني قال عبدالله: "بالنسبة للمشوار أخدت جوائز صحيح مش باينة الأني مكنتش بروح وأنا مش بتاع مهرجانات فعلى سبيل المثال جائزة مواطن ومخبر وحرامي  حصلت على أفضل ممثل  دور أول وحصل وقتها خلاف وقالوا إني مش بطل ولكن اللجنة أصرت ووقتها محمود حميدة أصر".


يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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