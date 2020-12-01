عبد الحفيظ: جميع مباريات الكؤوس في العالم تكون مليئة بالمفاجأت

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه الهام على الاتحاد السكندري 2-1 وتأهله لنصف نهائي كأس مصر.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عقب نهاية المباراة :"الـ 45 دقيقة الأولى في الشوط لم ندخل في المباراة نهائيًا وهو وضع طبيعي في العالم بعد فوزنا ببطولة كبيرة بحجم دوري الأبطال والفاصل الزمني بين البطولتين قليل".





وأضاف :" الاتحاد السكندري فريق يمتلك لاعيبه على أعلى مستوى ومدير فني يحمسهم بشكل عالي والتحامات بشكل قوي".





وتابع :" تأخرنا بهدف وكان مجرد إنذار، والسيناريو كان جيدًا وكان من الممكن أن ندخل في الشوط الثاني بنفس الحالة وفرص تعويض الهدف تكون قليلة".





وزاد :"جميع مباريات الكؤوس في العالم تكون مليئة بالمفاجأت ولا يوجد فيها ثوابات معينة".





وأشار :"لا يمكن أن نستطيع أن نوقف الاحتفالات بسبب حجم بطولة مثل دوري أبطال إفريقيا، وأمام فريق كبير بحجم الزمالك".





واختتم حديثه :"تحدثت مع اللاعبين وكابتن محمود الخطيب وموسيماني ومحمد الشناوي وأيمن اشرف أن 3 ايام أخرى ويكون معنا بطولة غائبة منذ فترة".



