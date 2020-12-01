عبد الحفيظ: جميع مباريات الكؤوس في العالم تكون مليئة بالمفاجأت

عبد الحفيظ: جميع مباريات الكؤوس في العالم تكون مليئة بالمفاجأت
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:26 م
علي نبوي
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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه الهام على الاتحاد السكندري 2-1 وتأهله لنصف نهائي كأس مصر.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عقب نهاية المباراة :"الـ 45 دقيقة الأولى في الشوط لم ندخل في المباراة نهائيًا وهو وضع طبيعي في العالم بعد فوزنا ببطولة كبيرة بحجم دوري الأبطال والفاصل الزمني بين البطولتين قليل".
وأضاف :" الاتحاد السكندري فريق يمتلك لاعيبه على أعلى مستوى ومدير فني يحمسهم بشكل عالي والتحامات بشكل قوي".
وتابع :" تأخرنا بهدف وكان مجرد إنذار، والسيناريو كان جيدًا وكان من الممكن أن ندخل في الشوط الثاني بنفس الحالة وفرص تعويض الهدف تكون قليلة".
وزاد :"جميع مباريات الكؤوس في العالم تكون مليئة بالمفاجأت ولا يوجد فيها ثوابات معينة".
وأشار :"لا يمكن أن نستطيع أن نوقف الاحتفالات بسبب حجم بطولة مثل دوري أبطال إفريقيا، وأمام فريق كبير بحجم الزمالك".
واختتم حديثه :"تحدثت مع اللاعبين وكابتن محمود الخطيب وموسيماني ومحمد الشناوي وأيمن اشرف أن 3 ايام أخرى ويكون معنا بطولة غائبة منذ فترة".