عبد الحفيظ: جميع مباريات الكؤوس في العالم تكون مليئة بالمفاجأت

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه الهام على الاتحاد السكندري 2-1 وتأهله لنصف نهائي كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عقب نهاية المباراة :"الـ 45 دقيقة الأولى في الشوط لم ندخل في المباراة نهائيًا وهو وضع طبيعي في العالم بعد فوزنا ببطولة كبيرة بحجم دوري الأبطال والفاصل الزمني بين البطولتين قليل".

وأضاف :" الاتحاد السكندري فريق يمتلك لاعيبه على أعلى مستوى ومدير فني يحمسهم بشكل عالي والتحامات بشكل قوي".

وتابع :" تأخرنا بهدف وكان مجرد إنذار، والسيناريو كان جيدًا وكان من الممكن أن ندخل في الشوط الثاني بنفس الحالة وفرص تعويض الهدف تكون قليلة".

وزاد :"جميع مباريات الكؤوس في العالم تكون مليئة بالمفاجأت ولا يوجد فيها ثوابات معينة".

وأشار :"لا يمكن أن نستطيع أن نوقف الاحتفالات بسبب حجم بطولة مثل دوري أبطال إفريقيا، وأمام فريق كبير بحجم الزمالك".

 واختتم حديثه :"تحدثت مع اللاعبين وكابتن محمود الخطيب وموسيماني ومحمد الشناوي وأيمن اشرف أن 3 ايام أخرى ويكون معنا بطولة غائبة منذ فترة".

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