خبير: فرص تحويل نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح "ترامب" منعدمة (فيديو)

قال إيهاب عباس، المتخصص في الشأن الأمريكي، إن فرص تحويل نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالح دونالد ترامب أصبحت معدومة.





وأضاف "عباس"، خلال مداخلة من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن شخصية ترامب غير انهزامية ولا يقبل الخسارة.



