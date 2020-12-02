خبير: فرص تحويل نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح "ترامب" منعدمة (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:48 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال إيهاب عباس، المتخصص في الشأن الأمريكي، إن فرص تحويل نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالح دونالد ترامب أصبحت معدومة.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن شخصية ترامب غير انهزامية ولا يقبل الخسارة.

وتابع، أنه من المحتمل أن يعلن ترامب إطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات 2024 يوم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا في ظل كونه المرشح المفضل للناخب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري، وبايدن يريد تهدئة المجتمع الداخلي في أمريكا وهناك أصوات تطالب بمحاكمة ترامب بتهمة التهرب الضريبي، ولكن هناك ثقة من ترامب في موقفه القانوني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترامب بوابة الفجر بايدن الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ ساعة الا ربع

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ ساعة و 7 دقيقة

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 11 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ بجامعة واشنطن: الملف الاقتصادي وكورونا سيحسمان الانتخابات الأمريكية

عماد الدين أديب عن الانتخابات الأمريكية: الأعقد والأصعب في التاريخ

حسين هريدي: الاستقرار الدولي على المحك حال حدوث حرب أهلية في أمريكا

خبير علاقات دولية يتوقع فوز ترامب رئيسًا لأمريكا بـ 309 أصوات من المجمع الانتخابي

كلاهما يعلن فوزه بالانتخابات.. معركة ترامب وبايدن مستمرة

عاجل.. تصريح "متفائل" من حملة بايدن بحسم نتيجة الانتخابات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

04:42 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم