شاهد.. محمد عبدالحليم بعد انتشار صورته على "فيسبوك": "مكنتش بشحت"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
الفنان محمد عبدالحليم
الفنان محمد عبدالحليم
شيماء حسن
Advertisements
قال الفنان، محمد عبدالحليم، تعليقا على تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعي: "الصورة أظهرتني وكأني قاعد بشحت".

وأضاف "عبدالحليم" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الثلاثاء: "أنا مليش في السوشيال ميديا ومعرفش حتى عنه أي حاجة، ومن ساعة ما انتشرت الصورة وتلفوني مبطلش رن، أنا منمتش من امبارح بسبب هذه الصورة".

وتابع: "أنا ليا عمل في رمضان القادم وقولت كده لملتقطة الصورة، والنقيب أشرف زكي بعتلي منير مكرم مدير النقابة، وروحت قابلته النهاردة الظهر وكان معه مجموعة من الصحفيين، وأكد على كلامي بأن هذه المنطقة هي اللي اتولد فيها وقعدتي فيها كده طبيعي من زمان".

واستطرد: "النقابة عمرها ما قصرت معايا، وعلى طول لما بطلب النقيب أشرف زكي بيرد عليا وساعدني في إجراء عمليتين، وأنا الحمد لله ظروفي كويسة وميسرة".

وكان "عبدالحليم" قال في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أنا كويس الحمد لله، وهذه الصورة تحت منزل عائلتي، ولقيت بنت صغيرة كانت بتتكلم في الموبايل بتاعها، فوقفتها وطلبت منها أنها مش تتكلم في التليفون وهي ماشية أحسن حد يخطفه منه".

وأضاف: "أول ما البنت شافتني قامت مصرخة في وشي وقالتلي أنت الفنان محمد عبدالحليم، أنا عايزة أتصور معاك، فقولتها ماشي، وسألتني: (مش هنشوفك في عمل قريب).. قولتلها: (إن ليا عمل في رمضان المقبل)، وقالتلي أنها سعيدة أنها شافتني ومشيت".

وتابع: "طلبت مني رقم تليفوني علشان تطمئن عليا وأنا اديتهولها، وروحت البيت لقيت الدنيا مقلوبة عليا، أنا منمتش من امبارح، ومش عارف هي كتبت الكلام ده ليه، ولكن كل الميزة أني حسيت أن الناس بتحبني حقيقي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عبدالحليم بوابة الفجر الفنان محمد عبدالحليم الفجر

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 10 ساعات

مجدي عبد العاطي يوجه رسالة خاصةً إلى مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 11 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

نادية لطفي: بعت سيارتي أثناء رحلة علاجي في الخارج (فيديو)

زكي فطين عبد الوهاب: "زواجي بسعاد حسن تم بعد قصة حب" (فيديو)

رضوى الشربيني تثير الجدل بالبكاء والحديث عن الموت

أسامة كمال يعرض تسجيل صوتي لمافيا تسريب امتحان "السات" في مصر

ول تعليق من أمير كرارة بعد الاحتفال بعيد ميلاده

بعد قرار إعتزاله تعرف على نتيجة مسحة الكورونا لشريف منير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

04:42 ص

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

06:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم