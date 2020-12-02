شاهد.. محمد عبدالحليم بعد انتشار صورته على "فيسبوك": "مكنتش بشحت"

قال الفنان، محمد عبدالحليم، تعليقا على تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعي: "الصورة أظهرتني وكأني قاعد بشحت".





وأضاف "عبدالحليم" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الثلاثاء: "أنا مليش في السوشيال ميديا ومعرفش حتى عنه أي حاجة، ومن ساعة ما انتشرت الصورة وتلفوني مبطلش رن، أنا منمتش من امبارح بسبب هذه الصورة".





وتابع: "أنا ليا عمل في رمضان القادم وقولت كده لملتقطة الصورة، والنقيب أشرف زكي بعتلي منير مكرم مدير النقابة، وروحت قابلته النهاردة الظهر وكان معه مجموعة من الصحفيين، وأكد على كلامي بأن هذه المنطقة هي اللي اتولد فيها وقعدتي فيها كده طبيعي من زمان".





واستطرد: "النقابة عمرها ما قصرت معايا، وعلى طول لما بطلب النقيب أشرف زكي بيرد عليا وساعدني في إجراء عمليتين، وأنا الحمد لله ظروفي كويسة وميسرة".





وكان "عبدالحليم" قال في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أنا كويس الحمد لله، وهذه الصورة تحت منزل عائلتي، ولقيت بنت صغيرة كانت بتتكلم في الموبايل بتاعها، فوقفتها وطلبت منها أنها مش تتكلم في التليفون وهي ماشية أحسن حد يخطفه منه".





وأضاف: "أول ما البنت شافتني قامت مصرخة في وشي وقالتلي أنت الفنان محمد عبدالحليم، أنا عايزة أتصور معاك، فقولتها ماشي، وسألتني: (مش هنشوفك في عمل قريب).. قولتلها: (إن ليا عمل في رمضان المقبل)، وقالتلي أنها سعيدة أنها شافتني ومشيت".



