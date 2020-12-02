أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-12-2020.. زيادة 5 جنيهات بالمعدن الأصفر

زاد سعر جرام الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 2-12-2020 بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة بعد سلسلة من التراجعات حققها خلال تعاملات الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم :

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 788 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 675.5 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 900.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف العملة الأمريكية، وبعد بيانات اقتصادية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين.









وتعافى المعدن الأصفر مع أدنى مستوى في 5 أشهر، مع تراجع الدولار وبعد خسائر قوية في الشهر الماضي.





وتراجع الذهب بنحو 5.6 بالمائة خلال نوفمبر، في أكبر خسائر شهرية منذ 4 سنوات، بفعل آمال لقاح كورونا.









وفي تصريحات معدة مسبقاً، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الولايات المتحدة تدخل أشهر "مليئة بالتحديات" حيث يواجه لقاح محتمل للوباء تحديات في الإنتاج والتوزيع قبل أن يتضح أثره الاقتصادي.





وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 1.1 مليون حالة إصابة جديدة الأسبوع الماضي.









وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يعادل 34.60 دولار، ليصل إلى مستوى 1815.50 دولار للأوقية.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.8 بالمائة أو ما يوازي 31.20 دولار، ليسجل 1808.29 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.66.