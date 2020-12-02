أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-12-2020.. زيادة 5 جنيهات بالمعدن الأصفر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
Advertisements
زاد سعر جرام الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 2-12-2020 بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة بعد سلسلة من التراجعات حققها خلال تعاملات الأيام الماضية.



أسعار الذهب اليوم :

 

وارتفع سعر جرام الذهب  عيار 21  إلى 788 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 675.5 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 900.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهًا.


سعر الذهب العالمي


قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف العملة الأمريكية، وبعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين.


وتعافى المعدن الأصفر مع أدنى مستوى في 5 أشهر، مع تراجع الدولار وبعد خسائر قوية في الشهر الماضي.

وتراجع الذهب بنحو 5.6 بالمائة خلال نوفمبر، في أكبر خسائر شهرية منذ 4 سنوات، بفعل آمال لقاح كورونا.


وفي تصريحات معدة مسبقاً، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الولايات المتحدة تدخل أشهر "مليئة بالتحديات" حيث يواجه لقاح محتمل للوباء تحديات في الإنتاج والتوزيع قبل أن يتضح أثره الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 1.1 مليون حالة إصابة جديدة الأسبوع الماضي. 

 

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يعادل 34.60 دولار، ليصل إلى مستوى 1815.50 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.8 بالمائة أو ما يوازي 31.20 دولار، ليسجل 1808.29 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.66.

أخبار تهمك

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ 33 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 9 ساعات

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

زيدان يُعلنها بعد خسارة ريال مدريد: لن أستقيل أبدًا

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل لنهائي كأس مصر

منذ ساعة الا ربع

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

10:07 م

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

01:32 م

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

09:30 م

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم