المستكاوي: سببان لخسارة الزمالك أمام طلائع الجيش

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي إن آداء الزمالك في مباراة اليوم أمام  طلائع الجيش تغير كثيرًا مقارنة بآدائه قبل أيام أمام النادي الاهلي، مؤكدًا أن طلائع الجيش بذل مجهودًا مهمًا في مباراة اليوم واصفًا إياه بـ"الرائع".


أضاف المستكاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الزمالك لديه نسب غياب كبيرة في صفوف لاعبيه خاصة هؤلاء الذين يمثلون مفاتيح لعب مهمة مثل بن شرقي وفرجاني ساسي وعبد الله جمعة والونش.


لكن المستكاوي أكد أنه من الواضح أن الحالة النفسية لفريق الزمالك بعد نتيجة بطولة إفريقيا أثرت على آداؤه كثيرًا، مضيفًا: "هناك حالة من الاحباط والحالة المعنوية لهم تتسم بالانكسار مما أثر على الآداء اليوم بالإضافة  لسبب آخر وهو أن فريق الزمالك نما إلى مشاعره أن مباراة اليوم قد تكون سهلة لكن طلائع الجيش قام بتصعيب الماتش على الزمالك".


أكمل: "الزمالك يحتاج إلى بث روح الأمل والشعور بالاستقرار وأن عقودهم ستجدد".


يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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