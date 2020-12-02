أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 2-12-2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه  استقرار، اليوم الأربعاء 2-12-2020، ليسجل سعر الدولار في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند  15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار ثباتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر  عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

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