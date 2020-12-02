بعد إصابتها بكورونا 3 مرات.. صيدلانية تكشف التفاصيل (فيديو)

كشفت الدكتورة حنان لطفي، صيدلانية أصيبت بفيروس كورونا 3 مرات، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا 3 مرات في 7 أشهر، قائلة: "بحكم عملي كصيدلانية وتطوعي لخدمة المصابين أكون دائمًا عرضة للإصابة بفيروس كورونا".





وأضافت "لطفي" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها كانت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن شقيقتها كانت حامل، ووالدها كان يعاني من قلب مفتوح، والجميع أصيب بالفيروس للمرة الأولى.





وتابعت الصيدلانية، أنها بعد إصابتها في المرة الأولى اعتمدت على أنها لديها أجسام مضادة للفيروس، ولكنها فوجئت بإصابتها مرة ثانية، وبعدها أصيبت مرة ثالثة، معلقة: "كنت ماشية أغيظ الناس وأقول أنا مش لابسة ماسك أنا عندي مناعة مؤقتة".





ولفتت إلى أنها في المستشفى منذ يوم 21 فبراير، ناصحة المواطنين باتباع الإجراءات الوقاية والاحترازية، متابعة: "اللي شوفته ربنا ما يوريه لحد".





إلى هذا، قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه بعد حصول أي لقاح من جهات محايدة على موافقة سيتم التعاقد عليه وتوفيره في مصر.





وتابعت "العسال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مصل له مميزات وعيوب وهناك مقارنة بين اللقاحات المعلن عنها.





ولفتت إلى أن هناك زيادة في حالات كورونا وهو أمر متوقع مع دخول فصل الشتاء مع حدوث نوع من التهاون مع الإجراءات الاحترازية والوقاية خير من أي علاج والحل هو تجنب الإصابة من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لم يثبت على مستوى العالم عودة الإصابة إلا في حالة واحدة ومن الممكن أن تستمر المسحة إيجابية لمدة 90 يوما ولكن دون خطورة وهو ما يحدث بعض اللبس.





وأكدت أن هناك أعراض تمتد بعد الإصابة بكورونا مثل السعال والصداع، مشيرة إلى أنها هناك استعدادات لفيروس كورونا منذ بداية الموسم.



