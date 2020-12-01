مكتب وزارة الرياضة بالطائف ينظم برنامجا لتطوير مهارات المتطوعين

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:20 م
وزارة الرياضة بالطائف
وزارة الرياضة بالطائف
الفجر السعودي
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نظم مكتب وزارة الرياضة بالطائف ممثلاً بقسم النشاطات الشبابية، بالتعاون مع وكالة شؤون الشباب الإدارة العامة للنشاطات الشبابية اليوم، برنامجاً خاصاً لتطوير مهارات المتطوعين والمتطوعات الذي يشمل أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

ويعمل البرنامج على تأهيل المتطوعين للعمل مستقبلاً في برامج وأنشطة وفعاليات مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف، ويسلط الضوء على العديد من الجوانب الثقافية والاجتماعية من خلال 15 لقاء مكثفاً و لمدة خمسة أيام، تعالج الجوانب الاجتماعية المتنوعة، بين جلسات حوارية وورش عمل وتجارب تطوعية تصقل قدراتهم وتواكب رؤية 2030، في الوصول للريادة بمجال العمل التطوعي.

وأوضح مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، أن البرنامج يهدف لصناعة لبنة من المتطوعين والمتطوعات ملمين بواجباتهم وحقوقهم وجاهزين لتقديم المبادرات النوعية التي تعكس العمل التطوعي وفوائده بالمجتمع، لافتاً النظر إلى أن هذا البرنامج انطلاقة لبرامج وفعاليات سيتبناها المكتب الفترة القامة.

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