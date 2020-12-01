نمو اقتصاد كندا بوتيرة قياسية في الربع الثالث

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات وكالة الإحصاءات الكندية، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنحو 40.5 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، بعد انكماش قياسي بلغ 38.1 بالمائة خلال الربع الثاني.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى نمو الاقتصاد الكندي بنحو 48 بالمائة في الربع الثالث.

وارتفع إنفاق الأسر بنحو 63 بالمائة خلال الربع الثالث على أساس سنوي، ليقود التعافي في اقتصاد كندا إلى لنحو 95 بالمائة من مستويات ما قبل وباء كورونا.

وفي أكتوبر نما اقتصاد كندا بنحو 0.2 بالمائة في أقل ارتفاع شهري منذ أبريل.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1247 دولار كندي.

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