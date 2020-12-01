يحمل لاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقم صاحب أكبر عدد من المراوغات والتسديدات في أول 11 جولة من الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، رغم وجود مباراتين مؤجلتين لدى فريقه.



ويتصدر ميسي القائمة بعشرين تسديدة، بفارق أربع تسديدات عن ميكل أويارزابال لاعب ريال سوسييداد هداف المسابقة حتى الآن بسبعة أهداف.



ويتصدر ميسي أيضا قائمة أكبر عدد من المراوغات بـ34 مراوغة متفوقاً على ياجو أسباس لاعب سيلتا وخوسيه كامبانيا لاعب ليفانتي.



يأتي هذا في الوضع الذي لا يمر فيه برشلونة بأفضل أحوالي، حيث لم يفز سوى بأربع مباريات من أصل تسعة لعبها، وتعرض للخسارة ثلاث مرات وتعادل في مرتين.



من ناحية أخرى يتصدر أنخل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد قائمة صانعي الأهداف حتى الآن بصناعة خمسة أهداف، ويأتي بعده سرخيو كاناليس لاعب ريال بيتيس ثم ألبارو نيغريدو لاعب قادش.