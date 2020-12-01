"4 اتسجنو واتمنعنا من التصوير".. نجوى نجار تكشف لـ"الفجر الفني" الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير "بين الجنة والأرض"

"الفجر الفني"





وتابعت المخرجة نجوى نجار قائله إنهم قامو بالتصوير في أماكن مختلفة منها أريحا وفلسطين في حيفا وغيرها وتم منعهم من التصوير ولكنهم وجدو طريقة أخرى لإكمال هذا المشوار".





نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية.









وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.











نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضًا ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.

تحدثت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار عن فيلم "بين الجنة والأرض" وذلك في العرض الخاص للعمل بحضور عدد من نجوم الفن.وكشفت "نجار"، لـ، عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير هذل العمل قائله: إن الصعوبات التي مر بها العمل كثير جدا حيث تم سجن 4 أشخاص من المشاركين في العمل وتم التصوير في 24 يوم فقط".