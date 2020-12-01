القومية تتغني باعمال بليغ والموجي وعبد الوهاب علي مسرح الجمهورية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقي حفلا غنائياً بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس 3 ديسمبر علي مسرح الجمهورية.


يتضمن البرنامج باقة من اشهر مؤلفات الموسيقي العربية ويستهل الحفل بموسيقى بهيه ثم اغنيات خايف مرة احب ، مستنياك،  ظلمنا الحب ، حنين لـ بليغ حمدي،  يا حلو صبح و قارئة الفنجان لـ محمد الموجي، أحب اشوفك و عيش معايا لـ محمد عبد الوهاب ،قديش كان في ناس لـ زياد الرحباني وتعرف لما اقابلك لـ عبدالعظيم محمد أداء اشرف وليد ، سعيد عثمان ، أميرة سعيد ، منار سمير ، هند النحاس ويحيي عبد الحليم.


يذكر ان الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار.

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