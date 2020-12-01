القومية تتغني باعمال بليغ والموجي وعبد الوهاب علي مسرح الجمهورية

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقي حفلا غنائياً بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس 3 ديسمبر علي مسرح الجمهورية.









يتضمن البرنامج باقة من اشهر مؤلفات الموسيقي العربية ويستهل الحفل بموسيقى بهيه ثم اغنيات خايف مرة احب ، مستنياك، ظلمنا الحب ، حنين لـ بليغ حمدي، يا حلو صبح و قارئة الفنجان لـ محمد الموجي، أحب اشوفك و عيش معايا لـ محمد عبد الوهاب ،قديش كان في ناس لـ زياد الرحباني وتعرف لما اقابلك لـ عبدالعظيم محمد أداء اشرف وليد ، سعيد عثمان ، أميرة سعيد ، منار سمير ، هند النحاس ويحيي عبد الحليم.







