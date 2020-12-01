بعد التأهل لنهائي الكأس.. الأهلي راحة من التدريبات غدًات
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:57 م
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الأربعاء وذلك عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف والتأهل لنهائي البطولة.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد غد الخميس، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لنهائي بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.
وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد.