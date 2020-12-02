محمد عبدالحليم: عادل إمام كانوا بيقعد معايا في منطقة الصورة الشهيرة (فيديو)

قال الفنان، محمد عبد الحليم، تعليقا على تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعي والتعليق الذي كتبته ملتقطة الصورة بأن الفنان حالته صعبة ويبحث عن عمل، إن المنطقة التي تم التقاط الصورة فيها هي المنطقة التي ولد فيها واعتاد الكثير من زملائه الفنانين على القدوم والجلوس معه في هذه المنطقة.





وأضاف "عبدالحليم" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الثلاثاء أن كل من يوسف شعبان وسعيد صالح ويونس شلبي والفنان الكبير عادل إمام وأحمد بدير وهادي الجيار اعتادوا على المجئ في هذه المنطقة، مستطردًا "دي قاعدتنا بتاعة زمان وجنبي قهوة بنقعد وبنجيب منها كل اللي إحنا عايزينه، وأنا طول عمري واخد على هذه القاعدة".





وكان قال "عبد الحليم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء: "أنا كويس الحمد لله، وهذه الصورة تحت منزل عائلتي، ولقيت بنت صغيرة كانت بتتكلم في الموبايل بتاعها، فوقفتها وطلبت منها أنها مش تتكلم في التليفون وهي ماشية أحسن حد يخطفه منه".





وأضاف: "أول ما البنت شافتني قامت مصرخة في وشي وقالتلي أنت الفنان محمد عبد الحليم، أنا عايزة أتصور معاك، فقولتها ماشي، وسألتني مش هنشوفك في عمل قريب قولتلها إن ليا عمل في رمضان المقبل، وقالتلي أنها سعيدة أنها شافتني ومشيت".



