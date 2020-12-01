المخرجة الفلسطينية نجوى نجار تكشف لـ"الفجر الفني" عن مفاجأة فنية جديدة لها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبير أحمد
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تحدثت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، في العرض الخاص من فيلم "بين الجنة والأرض"، عن أعمالها المقبلة التي تستعد لها في هذه الفترة.


وكشفت "نجار"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، كواليس العمل قائلة: "إنها بدأت في فيلم جديد "قبلة خريف" ميوزيكيل وبالفعل تم البدء بالتصوير".


وتابعت "نجار"، "يعتبر هذا الفيلم مرحلة أمل بعد فترة الكورونا لأن كل شئ تم وقفه في هذه الفترة".


يشار الى أن نجوى نجار، كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية. وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها. 


نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضًا ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.

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