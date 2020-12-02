محافظ الفيوم: أغلقنا ملف التصالح في مخالفات البناء نهائياً

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:07 ص
أحمد الانصاري
أحمد الانصاري
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، تعليقا على تطبيق مواعيد الغلق التي قررها مجلس الوزراء اعتبارا من اليوم، إن "أجهزة المحافظة التنفيذية تباشر تطبيق قرار غلق المحال في المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع ذلك عن كثب كاشفًا أن القرار في بداية تطبيقه قد يشهد حالة من عدم الوعي من قبل الناس، حيث لا يأخذون الأمر على محمل الجدية.

وأكد "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" "أنه في بداية التطبيق يكون هناك بعض المرونة، حتى التأكد من شيوع الثقافة بين الجماهير وهي مرحلة مطلوبة قبل الردع "

ولفت محافظ الفيوم إلى أن قرار الغلق الذي اتخذه مجلس الوزراء تم دراسته للصالح العام من قبل وزارة التنمية المحلية، وتم استطلاع رأي كافة المحافظات فيه، ومن أهم فوائده توفير الطاقة وهو إجراء مطبق في كافة العالم".

وحول ملف التصالح قال المحافظ: "انتهينا منذ ثلاث أسابيع من ملف التصالح ولم يتقدم لنا أحد بطلبات تصالح جديدة حيث تم رصد كافة المخالفات في جميع ربوع المحافظة والوضع مستقر".

وكشف أن هناك بعض الحالات التي تخوفت من مقدرتها المالية خلال الفترة القادمة لسداد بقية الأقساط، إلا أن أجهزة المحافظة طمأنتهم أنه في حال عدم القدرة فإن هناك منظمات مجتمع مدني وأحزاب تقوم بدور مهم في هذا الصدد في إطار المسؤولية الاجتماعية.

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