أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

تحولت أسعار النفط للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع شكوك بشأن اتفاقية خفض الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+".





وأرجأ كبار المنتجين للنفط اجتماعًا رسميًا لمدة يومين؛ لتحديد ما إذا كانوا سيرفعون الإنتاج بداية من يناير.





ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج الحالية بمقدار مليوني برميل يوميا بداية يناير، مع استمرار ضعف الطلب، تدرس "أوبك+" تمديد التخفيضات الحالية إلى الأشهر الأولى من عام 2021.





وسجلت أسعار النفط مكاسب بنحو 26.6 بالمائة خلال نوفمبر الجاري، مع آمال لقاح وباء كورونا.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 1.7 بالمائة إلى 44.55 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 23 نوفمبر الماضي.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1 بالمائة إلى 47.40 دولار للبرميل.