"محلية النواب": مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية للحكومة (فيديو)

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددًا من النواب طالبوا بمد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء.





وتابع "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن أرقام المخالفات في البناء أكثر من 2.5 مليون مخالفة -التي تقدمت حتى الآن-.





وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح عن وحداتهم المخالفة ولكن أسعار التصالح مرتفعة عليهم.





وأشار، إلى أن أسعار التصالحات في المدن الجديدة لا زالت مرتفعة، موضحا أنه تم جمع 14 مليار جنيه من جدية التصالح يمثلون 25 % من أموال التصالح في مخالفات البناء حتى الآن.





وأوضح، أن أحد رؤساء المدن الجديدة أكد أن نسبة المتقدمن بطلبات تصالح في مخالفات البناء حتى الآن حوالي لـ 30 %، مشيرا إلى أن مد فترة التصالح سلطة تقديرية لرئيس الحكومة.





وأضاف أن الإسكندرية حصّلت نحو 1.5 مليار جنيه من التصالح في مخالفات البناء، و لو لم تتحرك الحكومة لصالح المواطنين في مخالفات البناء فإن مجلس النواب سوف يطلع بدوره ويتحرك، مردفا: "إحنا مش في معركة سياسية ولا نسعى لشو إعلامي".



