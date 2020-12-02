التنمية المحلية تكشف عقوبة مخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:22 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وحدات الإدارة المحلية بالوزارة وفرق العمل ستتولى متابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة مع مديريات الأمن.

وأشار "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ten"، إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق الورش والمحال الحرفية وفقًا للمستجدات.

وأضاف  المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات السياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

ونوه بأن عقوبة مخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال تكون بإنذار كتابي ثم غلق لمدة شهر، مؤكدًا أن هذه المواعيد مستمرة بصرف النظر عن جائحة كورونا.

وكان خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أكد  أنه بداية من أمس الثلاثاء سيتم تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية من السابعة صباحًا وحتى 11مساء صيفا و10 مساء شتاءً، موضحًا أن أماكن السهر المقلقلة للراحة تخضع لقوانين تنظم عملها وتخضه لوزارة السياحة.

وأشار إلى أنه يتم زيادة خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة للغلق الـ1 صباحا، موضحًا أن مواعيد فتح المطاعم والبازارات يوميا من الساعة 5 صباحا حتى الـ1 صباحا صيفا والـ12 شتاءً مع استمرار خدمة التيك واي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الساعة صيفا وشتاءً. 

وأوضح أنه يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق في المحافظات الساحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار من رئيس اللجنة العليا للتراخيص.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجان بكل محافظات مصر من المحليات والسياحة والداخلية لتطبيق هذا القرار، لافتًا إلى أن عقوبة المخالفين ستكون متدرجة بداية بإنذار كتابي وإغلاق لمدة 15 يومًا، وفي حالة تكرار الأمر ستكون العقوبة الإغلاق لمدة شهر.

وتابع أنه في حالة تكرارها مرة ثالثة فالعقوبة ستكون في هذه الحالة إلغاء الترخيص إذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام، مشددًا أن الهدف من تنظيم مواعيد الإغلاق هو التخفيف من الإزعاج والحفاظ على الصحة العامة، حيث تم إصدار كتاب دوري للمحافظين لتنفيذ تعليمات الإغلاق في المواعيد المحددة.

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