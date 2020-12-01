الأردني يزن السعيد لـ"الفجر الفني": تعاوني مع المغني الهولندي Mr Choco إضافة لمسيرتي وهذه تحضيراتي المقبلة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان الأردني "يزن السعيد"، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان "الماضي"، والذي طرحها بالإشتراك مع المغني الهولندي Mr Choco وهي من كلمات يزن والموسيقى للموزع الموسيقي الهولندي Rishi Viran.


وقال "يزن"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنه سعيد بهذه الأغنية فهي أول أغنية له باللهجة اللبناني وذلك بعدما قدم 7 أغاني مصرية. 


وأضاف يزن: عشقي الأول هو أن أغني باللهجة المصرية ولكن التنوع مهم، وهي ديو مع الفنان الهولندي Mr Choco والأغنية تتحدث عن الحب الماضي الذي يختار الحب المادي والمظاهر. 


وأما عن تعاونه مع الفنان الهولندي Mr Choco، أوضح: التعاون معه يمثل إضافة لمسيرتي الفنية من ناحية التنوع والانتشار، حيث تواصل معي عبر الانستجرام عندما استمع لأحد أعمالي عبر اليوتيوب، وقمنا بالتحضير للعمل لمدة شهرين.


وأما عن أعماله الجديدة، أوضح السعيد أنه يستعد قريبًا لطرح عمل غنائي عراقي يجمعه بأهم الملحنين العراقيين وهو سيف الفارس، كما يستعد لأغنية مصرية درامية بعنوان "باجي مرة" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب.


واختتم: سعيد بنجاح آخر اعمالي باللهجة المصرية بعنوان "اللالي" وهي من ألحان العبقري مزين ولاقت رواجا واسعا الحمدالله وأتمنى أن تكون خطواتي المقبلة ثابتة لأحصل على إرضاء المستمع وأوصل إلي قلوبكم باذن الله.


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