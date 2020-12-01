ريال مدريد يسقط أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

حقق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على ضيفه ريال مدريد الإسباني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وتقدم البرازيلي برونو دنتينيو بهدف لشاختار في الدقيقة 57 ثم أضاف مانور سولومون الهدف الثاني في الدقيقة 82.





الفوز رفع رصيد شاختار إلى سبع نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن النادي الملكي.



