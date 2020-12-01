تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
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كشف التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها محمد أشرف روقة خلال مباراة طلائع الجيش في كأس مصر الاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي. 

وتعرض محمد أشرف لإصابة قوية  في مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، ولم يستطيع استكمال المباراة. 

وشوهد محمد أشرف يتحرك بصعوبة بالغة أثناء خروجه من ملعب برج العرب بعد مباراة طلائع الجيش مما يؤكد تعرضه لإصابة قوية قد تبعده فترة طويلة عن الملاعب. 

ومن المنتظر أن يخضع محمد أشرف روقة لفحوصات طبية ويجري أشعة على موضع الإصابة للتأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي من عدمه. 

الجدير بالذكر ان الزمالك خسر أمام طلائع الجيش 3/1 وودع منافسات بطولة كأس مصر.

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