شقيقة المهندس المختطف في نيجيريا تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة

قالت الدكتورة ماريا سمير، شقيقة المهندس المختطف على متن مركب قبالة السواحل النيجيرية، إن آخر اتصال جرى بين أسرتها وشقيقها المختطف كان في الخامس والعشرين من نوفمبر، قبيل توجهه على متن المركب من نيجيريا إلى الكاميرون.





وأضافت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء، أنه بعد تحركه من الميناء انقطع الاتصال، وهذا طبيعي بعد تحرك أي مركب من الميناء، لكن الغريب هو توقف المركب بعد تحركها على خرائط المياه، وهو ما أدى إلى اكتشاف وقوع مكروه، حيث أنها كانت تتابع تحركات المركب التي تقل شقيقها، عبر تطبيق على "الموبايل".





وتابعت: "اتخضيت لكني فكرت أنها مشكلة في الإشارة، إلا أننا فوجئنا بالخبر أمس صباحًا، وعلمنا أن المركب تعرضت لاختطاف بواسطة قراصنة.. وتواصلنا مع صاحب السفينة، والذي طمأننا أنه على تواصل مستمر مع القراصنة منذ الاختطاف، وأن شقيقه على المركب، وأن القراصنة لا يهدفون إلا للحصول على المال فقط".





وأكملت: "شقيقي تخرج منذ عام وعمره 24 سنة وغير متزوج.. وأسرتي وأهلي في حالة قلق كبير ومش عارفين الموقف هتكون نهايته قد إيه والفدية المطلوبة كبيرة جدًا".



