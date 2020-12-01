النحاس يسجل أعلى مستوى في 7 سنوات خلال التعاملات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
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سجل سعر النحاس أعلى مستوى في 7 سنوات في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إشارات التعافي الاقتصادي.

ويشهد المعدن مكاسب قوية منذ أن سجل أدنى مستوى منذ 2016 في مارس الماضي، مدعوماً بعلامات تزايد الطلب على المعدن الصناعي، وتوقع انخفاض الإمدادات العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى في عقد من الزمن خلال نوفمبر.

ودفع الانتعاش الاقتصادي السريع في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، وارداتها من النحاس إلى مستويات قياسية هذا العام.

وفي تعاملات اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن النحاس تسليم مارس بنحو 2 بالمائة إلى مستوى 3.506 دولار للرطل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 3.5215 دولار، لم تشهده الأسعار منذ مارس 2013.

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