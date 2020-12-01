الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويضرب موعدًا مع الطلائع في نهائي كأس مصر

انتزع الأهلي تأشيرة التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعدما قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين أمام نظيره الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي البطولة.





تقدم الاتحاد السكندري أولا عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني نجح محمد مجدي أفشة في إدراك التعادل للأهلي مع حلول الدقيقة 71، ثم أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 89.





بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين وظهرت الرغبة الكبيرة من جانب اللاعبين في تقديم مباراة قوية.





مروان محسن أهدر فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعته منفردًا بعماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري لكن صاحب القميص رقم 9 سدد الكرة بغرابة فوق عارضة حارس زعيم الثغر.





ورد عليه كريم ممدوح في الدقيقة 26 بتسديدة قوية ابتعدت عن مرمى محمد الشناوي بعدما نجح في استخلاص الكرة من علي معلول وانطلق تجاه مرمى الأهلي لكن تصويبته ابتعدت عن مرمى الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 31 انطلق علي معلول من الناحية اليسرى ومرر الكرة لكنها لم تجد من يسددها لتضيع فرصة أخرى على الفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول.





ومع حلول الدقيقة 35 مرر مروان عطية كرة رائعة ضرب بها دفاع الفريق الأحمر ووضعت رزاق سيسيه منفردًا بمحمد الشناوي ليسددها اللاعب البوركيني داخل الشباك ومسجلا الهدف الأول للاتحاد السكندري.





بعد الهدف الأول للاتحاد السكندري شن لاعبو الأهلي هجمات من أجل إدراك التعادل ولكن كانت على استحياء لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بهدف دون رد.





مرر حسين الشحات في الدقيقة 46 تمريرة عرضية رائعة إلى البديل طاهر محمد طاهر الذي سدد الكرة بغرابة أعلى عارضة عماد السيد، وأضاع هدف التعادل للأهلي بغرابة.





ورد رزاق سيسيه لاعب فريق الاتحاد السكندري على فرصة طاهر محمد طاهر بعدما راوغ ياسر إبراهيم بطريقة مميزة ومرر الكرة عرضة رائعة لكنها لم تجد من يحولها داخل المرمى.





ومن عمل ثنائي بين صلاح محسن وحسين الشحات مرر الأخرة الكرة بينية إلى مهاجم الأهلي ليسدد الكرة ضعيفة في يد عماد السيد حارس الفريق السكندري مع حلول الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 60 احتسب حكم اللقاء محمد معروف ركلة جزاء لكنه عاد وألغى قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد "فار" واحتسب اللعبة من ركلة حرة مباشرة من خارج منقطة الجزاء.





ومع حلول الدقيقة 71 احتسب حكم اللقاء محمد معروف ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى مررها علي معلول لمحمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة زاحفة رائعة تسكن الشباك ويمنح الأهلي هدف التعادل.





واستمر ضغط لاعبي الأهلي على دفاع الاتحاد السكندري من أجل إضافة الهدف الثاني وفي الدقيقة 89 مرر حسين الشحات كرة عرضية قابلها حمدي فتحي بضربة رأس متقنة داخل الشباك ومسجلا الهدف الثاني القاتل للأهلي في المباراة.





واحتسب حكم المباراة محمد معروف 7 دقائق كوقت بدل من الضائع لكن النتيجة ظلت على حالها وينتهي اللقاء بفوز الأهلي ويضرب موعدًا مع طلائع الجيش يوم السبت المقبل في نهائي البطولة.



