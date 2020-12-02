إيهاب سليمان: 8 ملايين سيدة تعرضت للعنف في مصر خلال 2014

قال الدكتور إيهاب سليمان، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى قصر العيني، إن أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بالمستشفى هي وحدة متكاملة مختصة بالتعامل مع السيدات المعنفات اللاتي يتعرضن للعنف بصورة أو بأخرى.





وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة بإنشاء وحدات في جميع الجامعات بمصر، وتقديم دورات تدريبية لتدريب مدربين وأطباء وتمريض وكل الهيئة المعاونة، بحيث تنتشر في جامعات مصر، وكانت تلك مبادرة جيدة جدا.





وأوضح أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى قصر العيني، أن الوحدة يعمل فيها أطباء من قسم النساء والتوليد وأطباء بقسم الأسرة وأطباء متخصصون في الصحة النفسية، وآخرون من الطب الشرعي، للتعامل مع المعنفات، لافتا إلى أن ثلث سيدات العالم يتعرضن للعنف بصورة أو بأخرى بواقع 1.3 مليار سيدة، حيث أن الحرمان من الميراث أو التعليم أو الزواج المبكر وغيره جميعها تعتبر عنفًا.



