غدا.. الفنان محمد عبد الحليم ضيفا على "صباح البلد" مع لميس سلامة





ومن المنتظر أن يكشف الفنان محمد عبد الحليم للإعلامية لميس سلامة كواليس ما حدث خلال الساعات الماضية علي السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول صور له مع فتاة أمام منزله، حيث أثارت الفتاة الجدل عبر السوشيال ميديا، بسبب نشرها رقمه ومطالبتها رواد السوشيال ميديا البحث عن فرصة عمل للفنان، واتهامه بأنه أصبح متسولًا في الشارع، وهو ما سيكشف حقيقته الفنان في صباح البلد غدا الأربعاء.





برنامج صباح البلد يخرجه المخرج خالد عبد الرحمن ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، يوميا.



ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.



وفي ظل الضجة المثارة حول الفنان القدير محمد عبد الحليم، بعد أن ظهر في صورة له مع شابة ادعت خلال منشور خاص بمواقع التواصل الاجتماعي أنها التقت به بجوار النفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وأنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، التقى الدكتور "أشرف ذكي"، نقيب الممثلين بالفنان "محمد عبد الحليم"، للاطمئنان عليه وكشف حقيقة البوست المتداول مؤخرا حول الفنان القدير.





وقال نقيب الممثلين في حضور الفنان "محمد عبد الحليم" هو برفقة ابنه "أشرف عبد الحليم "بعد استقبالهم بمقر مكتبه بأكاديمية الفنون، أنه فور علمه بهذا المنشور المزيف تواصل معه للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مرسلا له سيارة خاصة لاستقباله والتحدث معه بشأن ما أثير عبر السوشيال ميديا، مؤكد أن الفنان محمد عبد الحليم، اخ وصديق مقرب له وهو دائم التواصل معه بصفة مستمرة وتربطهم علاقة قوية منذ أن كان تلميذ بأكاديمية الفنون.



وأوضح الدكتور أشرف ذكي، خلال تصريحه لموقع صدى البلد، أن كل ما هو مثار حول الفنان القدير محمد عبد الحليم ليس له أساس من الصحة حيث اعتاد الفنان الجلوس بالقرب من نفق الملك الصالح بجوار منزله كعادة يومية يواظب عليها بشكل مستمر، وأن كل ما كتب عنه في المنشورات المتداولة غير صحيح.





ومازح نقيب الممثلين الفنان محمد عبد الحليم، قائلا أنه اعتاد على الوقوع في مقالب ينصبها الفنان القدير محمد عبد الحليم له، وكان يعتقد ان ما تم نشره أحد المقالب التي يقوم بها الفنان، ذاكرا أنه نصب للفنان محمد عبد الحليم مقلب له، وأبلغه بأن الفنان محمد صبحي قدم شكوى فيه، حيث كان حينها يقدم الفنان محمد عبد الحليم عرض مسرحي له، ليصدم من هذا الأمر الذي أعتقد أنه حقيقي بالفعل.





وعقب الفنان محمد عبد الحليم، على كلام النقيب الممثلين قائلا إن الدكتور أشرف ذكي لم يتأخر عليه وأرسل له سيارة على الفور لاستقباله والاطمئنان عليه نشر معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لافتا إلى أنه يعتبر نقيب الممثلين كأخ صغير له وتربطه به عشرة عمر وأنه لم يتأخر عليه حين طلب منه إجراء عمليات جراحية على حساب النقابة، شاكرا أيها على الاهتمام به والتواصل معه بشكل مستمر.

يحل الفنان محمد عبد الحليم، غدًا الأربعاء ضيفًا علي برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع علي قناة "صدي البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم أحمد حمدي.