الزراعة: مراكز تجميع الألبان تمثل 80% من جملة الثورة الحيوانية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان تمثل 80% من جملة الثورة الحيوانية من قبل صغار المربيين، لافتًا إلى أنه لأول مرة يصدر قرارا وزاريا بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا.

وأشار إلى أن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين وذلك لضمان الحصول على ألبان ذو جودة عالية تناسب الاستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير.

وأكد أن مراكز الوزارة سوف تكون نموذجا يحتذى للمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات تجميع الألبان والاستفادة من مبادرة البنك المركزي.

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