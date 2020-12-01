الأعلى تميزًا وانجازًا.. رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار سالم صقر

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كرم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار سالم سامي صقر، نائب رئيس مجلس الدولة، ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة، لتميزه وإنجازة في العمل القضائي خلال فترة رئاسته للمحكمة التأديبية بمحافظة الدقهلية للعام2019_2020، وبأعتباره الأعلي من حيث معدل الأنجاز للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة.



كما تم تكريم كلًا من المستشار وائل السيد سالم والمستشار ثروت عبدالمولي بيصار، أعضاء المحكمة التأديبية بالدقهلية، بأعتبارهم أكثر أعضاء المحاكم التأديبية بمجلس الدولة إنجازًا للقضايا، وكلاهما كانا يعملان تحت رئاسه المستشار سالم صقر.





جاء ذلك خلال، الاحتفالية المنعقدة اليوم، بفندق الماسة، تحت عنوان" الوفاء والانجاز"،لتكريم قضاة مجلس الدولة الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.



يذكر ان المستشار محمد حسام الدين، قد تقدم بالشكر والتكريم إلي 112 قاضي من قضاة مجلس الدولة، من القضاة الأكثر تميزًا وإنجازًا، وكذلك القضاة الذين اكتمل عطاؤهم القضائي هذا العام، وأيضًا تكريم أسر الشهداء من القضاة.