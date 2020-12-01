الأعلى تميزًا وانجازًا.. رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار سالم صقر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
كرم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار سالم سامي صقر، نائب رئيس مجلس الدولة، ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة، لتميزه وإنجازة في العمل القضائي خلال فترة رئاسته للمحكمة التأديبية بمحافظة الدقهلية للعام2019_2020، وبأعتباره الأعلي من حيث معدل الأنجاز للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

كما تم تكريم كلًا من المستشار وائل السيد سالم والمستشار ثروت عبدالمولي بيصار، أعضاء المحكمة التأديبية بالدقهلية، بأعتبارهم أكثر أعضاء المحاكم التأديبية بمجلس الدولة إنجازًا للقضايا، وكلاهما كانا يعملان تحت رئاسه المستشار سالم صقر.


جاء ذلك خلال، الاحتفالية المنعقدة اليوم، بفندق الماسة، تحت عنوان" الوفاء والانجاز"،لتكريم قضاة مجلس الدولة الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

يذكر  ان المستشار محمد حسام الدين، قد تقدم بالشكر والتكريم إلي 112 قاضي من قضاة مجلس الدولة، من القضاة الأكثر تميزًا وإنجازًا، وكذلك القضاة الذين اكتمل عطاؤهم القضائي هذا العام، وأيضًا تكريم أسر الشهداء من القضاة.
الأعلى تميزًا وانجازًا.. رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار سالم صقر
الأعلى تميزًا وانجازًا.. رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار سالم صقر
الأعلى تميزًا وانجازًا.. رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار سالم صقر
الأعلى تميزًا وانجازًا.. رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار سالم صقر
الأعلى تميزًا وانجازًا.. رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار سالم صقر
الأعلى تميزًا وانجازًا.. رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار سالم صقر

أخبار تهمك

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ نصف ساعة

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يُعلنها بعد خسارة ريال مدريد: لن أستقيل أبدًا

منذ 8 دقائق

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويضرب موعدًا مع الطلائع في نهائي كأس مصر

منذ 39 دقيقة

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يسقط أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

09:30 م

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

09:02 م

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

07:24 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!