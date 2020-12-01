الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يخطط مسئولو الإسماعيلي للتعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلي بعد استبعادة من قائمة المارد الأحمر الجديدة.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مبدئية مع صالح جمعة لمعرفة رأيه في الانتقال إلى صفوف الدراويش.

ودخل صالح جمعه دائرة اهتمام الزمالك وينتظر أن تشهد الساعات الأخيرة تحديد وجهته الجديدة بعد أن انتهت علاقته بالأهلي رسميا.

وشهدت العلاقة بين صالح جمعة والأجهزة الفنية التي توالت على تدريب الأهلي توترا شديدا بسبب خروجه من حسابات المشاركة وعلى الرغم من ذلك تمسك صالح جمعة بالاستمرار أملا في فك عقدة المشاركة لكن بدون جدوى خصوصا بعد أن أعطى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر للمسئولين باستبعاده من قائمة القلعة الحمراء.

أخبار تهمك

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 10 ساعة

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

منذ ساعتين و 46 دقيقة

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 11 ساعة

ترحيل فتاة سقارة ومصور السيشن لمركز شرطة البدرشين

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ 38 دقيقة

عاجل - بيراميدز يحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

07:24 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

07:18 م

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!