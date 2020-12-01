حلقة "عيد جواز" من عرض "اللوكاندة"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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عرضت حلقة "عيد جواز" من مسرحية "اللوكاندة"، أول سيت كوم مسرحي في مصر، على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد.

تعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح الريحاني، ومن المقرر أن يبدأ عرضها قريبا على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.


"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.


المسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.


من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.

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