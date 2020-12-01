إعلان نتائج دوري عباقرة جامعة الفيوم الرابع

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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الأستاذ الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ختام فعاليات الدوري الرابع للعباقرة وإعلان النتائج وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2020121 بكلية دار العلوم.



صرح أ.د أحمد جابرشديد أن الطلاب المشاركين بالمسابقة يتميزون بقدر عال من الثقافة والمعرفة والأخلاق، مشيدا بتنظيم المسابقة التي تزيد من درجات الوعي لدي الطلاب وتسهم في تشكيل عقليتهم، ومؤكدا حرص إدارة الجامعة على تنظيم برنامج ثقافي لطلاب الجامعة تستضيف فيه الجامعة العديد من الرموز في مختلف المجالات.



وثمن سيادته جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة في الاهتمام بالتعليم، حيث صرح أن ميزانية الدولة المخصصة للتعليم هي الأكبر هذا العام، ووجه سيادته الطلاب لبذل المزيد من الجهد والمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.



وأعلن أ.د خالد عطا الله فوز كلية الطب بالمركز الأول، وكلية التمريض بالمركز الثاني، وكلية العلوم بالمركز الثالث، مشيرا أن الطلاب الفائزين في مسابقة دوري العباقرة سيشاركون في مسابقة إبداع 9 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية وكذلك مسابقة دوري العباقرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع قناة القاهرة والناس.



من الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم الدوري الرابع لعباقرة جامعة الفيوم تشكلت من أ.د محمد دياب غزاوي، أستاذ اللغة العربية ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب سابقا، وأ.م.د عماد عبد السلام، الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم.

