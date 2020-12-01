عبد المنعم سعيد: العالم لن ينقلب رأسًا على عقب بسبب قدوم جون بايدن

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن العالم لن ينقلب رأسًا على عقب بسبب قدوم الرئيس الأمريكي جون بايدن، خاصة ان الرئيس ترامب قام ببعض الأمور التي لن يستطيع إلغائها "بادين" مثل الاتفاقيات الموقعة مع الصين.



وتابع "سعيد"، خلال تصريحات اعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس "بايدن" قد يقوم بإعادة الاتفاق النووي مع إيران، ولكن باشتراطات معينة، معقبًا: "السياسات الأمريكية ستشمل بعض التغير مع استمرار السياسيات القديمة"



ولفت إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي الأسبق بارك اوباما أثر على الوضع في الشرق الاوسط خلال فترة حكمه، وما حدث في المنطقة كانت نتيجة وجود بعض الاخطاء في المنطقة.

