أحمد المتيني: عين شمس أول جامعة أقامت مستشفيات عزل لـ"كورونا"

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قال الدكتور احمد المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن كلية الطفولة لديها مركز متميز جدًا لذوي الهمهم الذي ينظم الكثير من النشطات المختلفة للأمراض العصبية والكثير من الأنشطة الأخرى، وتقدم الكلية الكثير من العلاجات المختلفة للأطفال.



وتابع "المتيني"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة على كافة المستويات، وهذا حقهم على المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إظهار الطاقات الإيجابية بين ذوي الهمهم،خاصة أنهم يقومون بالكثير من الأشياء الإيجابية.



ولفت إلى أن الاهتمام بذوي الهمهم يظهر طاقات في حاجة إليها المجتمع بصورة كبيرة، مضيفًا أن علاج التنمر يكون من خلال التوعية بوسائل الإعلام والتعليم فالتوعية هي الحل الذهبي للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، مشددًا على ضرورة عدم المبالغة من ظاهرة التنمر في مصر، خاصة ان المصريين بطبيعتهم طبيبين.



ولفت إلى أن جماعة عين شمس من أوائل الجماعات التي قامت بإنشاء مستشفيات عزل، والفريق الطبي في هذه المستشفيات كان يعمل لمدة 14 يومًا بصورة كاملة، وقبل أن يعودوا إلى منازلهم يعزلون لمدة أسبوع للتأكد من عدم إصابته.

