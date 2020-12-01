رسمياً .. أكرم عبدالمجيد مديرا فنيا لشربين بالقسم الثالث

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توصل مسئولى نادى شربين لإتفاق يتولى بموجبه أكرم عبدالمجيد لاعب بلدية المحلة والزمالك السابق الإدارة الفنية للفريق الأول بالنادى.

ويعاون عبدالمجيد بالجهاز الفنى للفريق حمام عبد الحميد "مدرب عام" ، محمد صقر "مدرب" ، محمد حمدى "حراس مرمى" ، السعيد الشناوى "مدير إدارى" ، عمر رمضان "تأهيل" ، حمدى عبيه "منسق إعلامى".

وتم الإستعانة بالجهاز الفنى الجديد بقيادة أكرم عبدالمجيد عقب رحيل المدير الفنى السابق جمال المقص والذى تولى قيادة الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد والمقرر أن ينطلق فى الخامس من ديسمبر الحالى.