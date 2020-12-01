"التضامن" تتكفل بمصروفات 500 تلميذ في كفر الشيخ

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن تسليم 620 مشروع بمحافظة كفر الشيخ يأتي ضمن مبادرة فرصة، للأسر المتعددة في الحامول وبلطيم، وهدفنا تحقيق اكتفاء ذاتي للأسر، كما أن التضامن ستوفر بطاقات التموين والرقم القومي للصيادات والأرامل والمطلقات والمعيلات، بالإضافة إلى فيزا كارت من البريد، مجانا سواء للأسر الفقيرة أو الصيادات.



وأضافت القباج، أن الوزارة ستسدد مصروفات ل 500 تلميذ من الأسر الفقيرة والأشد فقراٍ.





وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،ان الوزيرة مست كل الطوائف العاملة،والرعاية الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ، فتفقدنا دور الأيتام من عمر يوم،مشيدًا بالمسئولين بدور الرعاية ودور الأيتام، مؤكدًا أن القيادة السياسية تهتم برعاية الأسر الفقيرة من الارامل والمطلقات والمعيلات، مؤكدًا أن هناك تواصلا مع وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل الإعداد للزيارة التى حققت عدة أهداف لعدة شرائح في المحافظة.



وأشاد المحافظ، بمشروع سلاسل للإنتاج الحيواني المنزلي،مشيرًا إلى أن بطارية الدواجن فكرة عبقرية، خاصة أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن، فتم توفير 620 مشروع من برنامج فرصة وتسليم بطاريات لتلك الأسر، وتستطيع تلك الأسر السداد من ناتج المشروع، مما يؤثر على تخفيض أسعار البيض في الاسواق، وأنه وجه بالإشراف البيطري على تلك المشروعات الداجنة.