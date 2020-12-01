عميد كلية الطفولة: اهتمام "السيسي" بذوي الاحتياجات الخاصة أحدث طفرة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت الدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجماعة عين شمس، إن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع شيء أساسي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم بصورة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونتيجة لذلك حدثت طفرة في الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة الاخيرة.

وتابعت "الجبالي"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن كلية الدراسات العليا للطفولة قامت بإنشاء وحدة للتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الكلية ستقوم بدورات تأهيلية للقائمين على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يكونوا أكثر قدرة على دمج ذوي الاحتياجات مع الاطفال الأصحاء، مشيرة إلى أن هناك مشروع للتغلب على صعوبات التعليم لذى ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج تعليمية معينة.

أخبار تهمك

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

ترحيل فتاة سقارة ومصور السيشن لمركز شرطة البدرشين

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 10 ساعات

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة

عاجل - بيراميدز يحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

07:24 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

07:18 م

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!