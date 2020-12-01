عميد كلية الطفولة: اهتمام "السيسي" بذوي الاحتياجات الخاصة أحدث طفرة

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قالت الدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجماعة عين شمس، إن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع شيء أساسي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم بصورة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونتيجة لذلك حدثت طفرة في الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة الاخيرة.



وتابعت "الجبالي"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن كلية الدراسات العليا للطفولة قامت بإنشاء وحدة للتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع خلال المرحلة المقبلة.



ولفتت إلى أن الكلية ستقوم بدورات تأهيلية للقائمين على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يكونوا أكثر قدرة على دمج ذوي الاحتياجات مع الاطفال الأصحاء، مشيرة إلى أن هناك مشروع للتغلب على صعوبات التعليم لذى ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج تعليمية معينة.

