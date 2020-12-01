متعب: الأهلي يحتاج إلى مهاجم سوبر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق إن النادي الأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي قادر على التسجيل من أنصاف الفرص التي تتاح له في المباراة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بأن مستوى مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر على فترات وغير موفق والأهلي في حاجة إلى مهاجم جديد.

وتابع بأنه مع وجود مروان محسن وأحمد ياسر ريان فإن الفريق بحاجة شديدة إلى مهاجم.

وأشار إلى أنه حال تسجيل مروان محسن 3 أهداف "هاتريك" في الشوط الثاني من مباراته أمام الاتحاد السكندري فالأهلي يحتاج إلى مهاجم.

واختتم حديثه بأنه يجب رحيل جيرالدوا دا كوستا والتعاقد مع لاعب أجنبي أخر يكون مميز.

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