محمد عبد الحميد يكشف حقيقة تسولة بمنطقة الملك الصالح (فيديو)





أعرب الفنان محمد عبد الحليم عن سعادته بعودته للجمهور مرة أخرى، موضح أنه يتمتع بصحة جيدة.





وأكد عبد الحليم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الاعلامي سيد علي بقناة"الحدث اليوم" الفضائية، أنه يتمتع بصحة جيدة ويحمد الله على نعمة الصحة، مشيرا أنه يسكن بالقرب من محطة مترو الملك الصالح.





واضاف عبد الحميد، أن كل ما نشر عبر السوشيل ميديا حول أنها يتسول في تلك المنطقة وظروفة المادية صعبة ليس صحيح وانه يجلس دائما في تلك المنطقة لكي يتنفس هواء جديد ويستمتع بالحياة.





واختتم عبد الحميد، حديثة قائلا إن أصدقائه الفنانين يأتون إليه مثل الفنان احمد بدير.







